Китай тайно поставил России 46 т материалов для производства боевых беспилотников. Фото:

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Ракурс

Китай постачає Росії матеріали для виробництва бойових безпілотників.

Державна корпорація КНР Jilin Chemical Fiber Group поставила до РФ 46 т матеріалів із вуглецевого волокна, які можуть використовуватися для виробництва сотень дронів-камікадзе. На початку цього року ці поставки були приховані. Про це повідомило видання Politico із посиланням на митні та транспортні документи, які зібрав Український центр безпеки та співробітництва.

Китайські деталі були направлені дочірній компанії російського «Росатома», який перебуває під санкціями та займається розробкою компонентів для БпЛА.

Зазначається, що цей випадок може бути першим детально задокументованим доказом прямого постачання китайською державною структурою важливих матеріалів для виробництва озброєння військово-промисловому комплексу Росії.

Кабінет міністрів України та спеціальний комітет Палати представників США вивчив документи щодо співпраці РФ та Китаю й підтвердили справжність паперів.

Нагадаємо, видання The Telegraph інформувало, що в Росії на Воткінському заводі, який є головний підприємством країни-агресора з виробництва ракет, встановлені китайські високоточні верстати з числовим програмним керуванням (CNC). На цьому заводі виготовляють ракети «Орєшнік», а також «Іскандер-М» і міжконтинентальні «Тополь-М».

Джерело: Politico