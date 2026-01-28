Китай продає Росії обладнання для виробництва ракет «Орєшнік». Фото:

Китай допомагає Російській Федерації з виробництвом ракети типу «Орешнік».

Російська «оборонка» використовує китайські верстати, інструменти та електронні компоненти для виготовлення бойових частин і ключових елементів ракет. Зокрема, на Воткінському заводі, який є головний підприємством країни-агресора з виробництва ракет, встановлені високоточні верстати з числовим програмним керуванням (CNC). Це обладнання на підприємстві виявила українська розвідка. Саме на цьому заводі виготовляють ракети «Орєшнік», а також «Іскандер-М» і міжконтинентальні «Тополь-М». Про це пише видання The Telegraph.

З’ясувалося, що Пекін передав Москві технологій та обладнання щонайменше на 10,3 млрд дол., включно з мікрочипами, електронними платами, кульковими підшипниками, п'єзоелектричними кристалами для радарів і систем РЕБ, а також оптичними прицілами. Частину цих товарів десятки країн Заходу заборонили постачати до Росії.

Торгові дані свідчать, що КНР передала РФ щонайменше 4,9 млрд дол. мікроелектроніки. Ці деталі необхідні країні-агресору для виробництва винищувачів Су та різноманітної високоточної зброї. Виявилося, що за перші три роки повномасштабної війни Китай експортував до Росії верстатів на 3,1 млрд дол.

Як відомо, «Орєшнік» — гіперзвукова балістична ракета, яка розвиває швидкість до 8 тис. миль на годину, може нести шість бойових частин і вражати цілі в Європі менш ніж за 20 хвилин.

Нагадаємо, на початку січня російська армія застосувала ракету «Орєшнік» по Львівській області — за 65 км від кордону з Польщею.

Джерело: The Telegraph