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Ракурс
В оккупированной Ялте елку украсили туалетной бумагой. Фото:

В оккупированной Ялте елку украсили туалетной бумагой (ВИДЕО)

31 дек 2020, 19:45
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Живую елку в оккупированной Ялте накануне Нового года украсили туалетной бумагой.

В десятом микрорайоне города так хвойное дерево украшают уже не впервые. Неподалеку от елки находится торгово-развлекательный центр, поэтому здесь всегда много людей. Соответствующую информацию 31 декабря распространил Telegram-канал «Подъем».

Оказалось, что впервые елку украсили туалетной бумагой в 1993 году, тогда такую выходку совершили четверо пьяных лиц. Как рассказал один из пользователей соцсети, впоследствии это стало традицией, которая «не подлежит обжалованию и переходит от поколения к поколению».

Некоторые же пользователи в целом возмущается этим, заявляя, что такая необычная елка имеет неэстетичный вид.


Напомним, главная елка Украины, расположенная в Киеве на Софийской площади, попала в рейтинг самых красивых новогодних деревьев Европы, составленный Международной туристической организацией European Best Destinations.

Источник: Ракурс


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