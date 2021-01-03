Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148581-osnovaniy-dlya-zakupki-rossiyskoy-vakciny-net-medzakupivli.html

Ракурс

Российская вакцина от коронавируса остается неиспытанной, и вызывает в мире беспокойство из-за своей недоказанной эффективности.

Гендиректор государственного предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов считает, что для закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нет никаких рациональных оснований. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, вакцина была разработана весьма сомнительно, а московский Институт Гамалеи начал разработку одним из последних, но объявил об успешном завершении второй фазы испытаний первым летом прошлого года. При этом результаты третьей фазы он до сих пор не обнародовал.

Полагаться на государственную российскую компанию в условиях российской вооруженной агрессии против Украины в вопросе обеспечения эпидемического благополучия всей страны — это невежество, — считает глава Медзакупівлі.

Он добавил, что в сегменте векторных вакцин, которой и является российская вакцина, есть значительная конкуренция, поскольку уже 18 производителей по всему миру находятся на том или ином этапе разработки.

Среди них есть такие авторитетные игроки международного фармацевтического рынка, как:

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

При этом AstraZeneca уже имеет разрешение на использование в ряде стран, включая Великобританию.

То есть пока для заказа российского продукта в сегменте которой есть более дешевые, более эффективные, надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований, — подытожил Жумадилов.

Напомним, ранее мы сообщали, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не будет разрешена для использования в Украине. На территории Украины будут разрешены препараты от COVID-19, которые получили одобрение в странах с жесткой регуляторной политикой. Кроме того, третья фаза испытаний российского «Спутника» завершится только в декабре 2021 года.