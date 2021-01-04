Зеленський — лідер реформ і боротьби з корупцією, вважає Єрмак, фото — ФБ С.Стерненка

https://racurs.ua/ua/n148586-zelenskyy-lider-reform-i-borotby-z-korupciieu-vvajaie-iermak.html

Ракурс

Президента Володимира Зеленського керівник його канцелярії Андрій Єрмак назвав лідером українських реформ і боротьби з корупцією.

Про це голова Офісу президента написав у новорічній колонці для «Ліги».

Єрмак назвав 2020 рік складним для всього світу, але таким, що Україна прожила гідно.

Очільник ОП вважає, що проти влади «об'єднались вітчизняні корупціонери, олігархічні клани та закордонні спецслужби», але їм «не вдасться ані зруйнувати систему антикорупційних органів, ані розсварити Україну із західними партнерами, ані зупинити оновлення країни».

Вони щодня роздають нездійсненні обіцянки, а ми тихо працюємо. Україна — це країна, яка ніколи не зупиняється. Я переконаний, що це був рік перед великим стрибком у 2021 році, — написав Єрмак.

Кризу з Конституційним судом голова Офісу президента вважає подоланою попри «зусилля внутрішніх та зовнішніх ворожих сил».

Єрмак закликав боротися в Україні з вірусом паніки, який «буває більш небезпечним, ніж найтяжча вірусна хвороба».

У тексті голови ОП не вказуються слова про те, що Зеленський є лідером реформ і боротьби з корупцією, утім прес-служба Банкової опублікувала відповідні банери у своїх соцмережах.

Нагадаємо, що наприкінці 2020 року заступник голови ОП Олег Татаров на короткий час потрапив під слідство НАБУ у зв’язку зі справою «Укрбуду» та Максима Микитася. Але спочатку Офіс генпрокурора відповідно до рішення Печерського райсуду Києва передав провадження в СБУ, а згодом прокурори забрали із ВАКС клопотання про арешт Татарова із правом внесення застави.

За кілька годин до Нового року Микитася арештували за клопотанням Нацполіції щодо іншої справи.