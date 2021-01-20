Киевский нацпарк вырос на 4 га — суд в Ирпене вернул «украденный» лес

Святошинско-Беличанский массив, фото: Нацпарк «Голосеевский»

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Суд вернул в государственную собственность около 4 га земель Беличанского леса, входящих в расположенный в Киеве национальный природный парк «Голосеевский», которые находились в незаконном владении граждан.

Стоимость этих участков составляет более 33 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что земельные участки возвращены в результате удовлетворения Ирпенским городским судом Киевской области ряда соответствующих исков прокуратуры. Уже обеспечено выполнение 25 таких решений суда.

В прокуратуре отмечают, что во время судебного рассмотрения исков было доказано, что эти участки «относятся к категории земель природно-заповедного фонда и выбыли из владения государства помимо воли их действительного владельца — Кабинета министров».

Стоит добавить, что в сентябре 2020 года были утверждены границы национального природного парка «Голосеевский». Еще в 2014 году границы нацпарка были расширены за счет земель «Зеленбуда» (Святошин, Пуща-Водица и других), однако работы по определению его границ были начаты только в 2017 году и затянулись из-за необходимости согласования соответствующими органами.

Напомним, в марте 2020 года Киевский городской совет забрал у посольства России три земельных участка в Киеве.