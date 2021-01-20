Київський нацпарк виріс на 4 га — суд в Ірпені повернув «вкрадений» ліс

Святошинсько-Біличанський масив, фото: Нацпарк «Голосіївський»

https://racurs.ua/ua/n149257-kyyivskyy-nacpark-vyris-na-4-ga-sud-v-irpeni-povernuv-vkradenyy-lis.html

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Суд повернув до державної власності близько 4 га земель Біличанського лісу, що входять до розташованого у Києві національного природного парку «Голосіївський», котрі перебували у незаконному володінні громадян.

Вартість цих ділянок складає понад 33 млн. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Зазначається, що земельні ділянки повернуто в результаті задоволення Ірпінським міським судом Київської області низки відповідних позовів прокуратури. Вже забезпечено виконання 25 таких рішень суду.

У прокуратурі зазначають, що під час судового розгляду позовів було доведено, що ці ділянки «відносяться до категорії земель природно-заповідного фонду та вибули з володіння держави поза волею їх дійсного власника — Кабінету міністрів».

Варто додати, що у вересні 2020 року було затверджено межі національного природного парку «Голосіївський". Ще в 2014 році межі нацпарку були розширені за рахунок земель «Зеленбуду» (Святошин, Пуща-Водиця тощо), проте роботи з визначення його меж були розпочаті лише в 2017 році та затягнулися через необхідність погодження відповідними органами.

Нагадаємо, у березні 2020 року Київська міська рада забрала в посольства Росії три земельні ділянки в Києві.