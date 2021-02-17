Нардепы защитили подозреваемого в сексизме коллегу Рудика

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Ракурс

Сексистские высказывания народного депутата Сергея Рудика не получили оценки его коллег в Верховной Раде.

За постановление, в котором Регламентный комитет предлагал наказать Рудика, проголосовали только 195 нардепов.

Глава комитета Сергей Кальченко зачитал в Раде заключение о высказываниях Рудика на пленарном заседании 28 января. Кальченко сообщил, что Комитет принял решение о лишении права участия народного депутата Рудика в пяти пленарных заседаниях.

«Девочка, которой 32 года», — так нардеп (группа «За будущее») Рудик в парламенте прокомментировал выступление народного депутата от «Слуги народа» Марьяны Безуглой по поводу законопроекта о реформе СБУ.

Меня удивляет, как и каждого в этом зале, как девочка, которой 32 года, которая не работала в системе здравоохранения и дня, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов, который может много чего изменить. Учитывая, что мы — воюющая страна. Они хотят на 6 тыс. человек сократить СБУушников в следующем году. Это страна, которая ведет войну. Что они курят? — цитирует Рудика стенограмма заседания Рады.

Нардеп также сравнил выступление Безуглой с выступлением нардепа VIII созыва Ирины Сисоенко, сказав: «Вспомним Ирину Сисоенко, которая дупля не вязала в медицине».

В начале февраля депутаты требовали, чтобы Рудик извинился перед Безуглой, вместо этого он заявил, что не «подвержен сексизму» и «всегда апеллировал к профессионализму, а не к полу человека».

Часть нардепов обратились по поводу этих слов Рудика в Регламетный комитет. Тот дважды собирался и отметил, что эти слова являются дискриминацией, нарушением равноправия граждан.

Комитет принял решение рекомендовать Раде без обсуждения принять решение о лишении Рудика права участвовать в пяти пленарных заседаниях Верховной Рады Украины и опубликовать решение в газете «Голос Украины».