«Луцкий террорист» пойдет под суд

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Ракурс

«Луцкий террорист» Максим Кривош, который летом прошлого года захватил в заложники 13 человек — водителя и пассажиров рейсового автобуса, окажется на скамье подсудимых — Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве.

Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Местный житель, имея при себе автомат Калашникова, боеприпасы и взрывные устройства, 21 июля 2020 года в центре Луцка захватил 13 человек (водителя и пассажиров рейсового автобуса), среди которых был несовершеннолетний, и удерживал их 12 часов. В течение дня обвиняемый осуществлял выстрелы из имеющегося у него оружия, совершил взрыв гранаты близ автомобиля полиции и бросил еще одну гранату в сторону правоохранителей, — напомнили у Венедиктовой.

Кривошу инкриминируют захват и удерживание заложников (ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 259, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 280, ч. 3 ст. 289 и ст. 348 УК Украины) с целью:

побуждения должностных лиц органов государственной власти к совершению определенных действий;

совершения теракта и заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве;

незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами;

принуждения работника автомобильного транспорта к невыполнению служебных обязанностей путем угрозы убийством;

незаконного завладения транспортным средством;

покушения на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло управление СБУ в Волынской области.

Напомним, утром 21 июля Кривош захватил автобус с заложниками в Луцке и удерживал их до позднего вечера. Полиция максимально оттеснила СМИ от места инцидента. Однако впоследствии в соцсетях появилось видео задержания террориста и освобождения заложников в Луцке. На видео видно, что Кривош выходит с поднятыми руками из автобуса и ждет, пока его задержат. Спустя некоторое время к нему неторопливо подходят трое силовиков. Затем из транспорта по одному выходят заложники. Еще примерно спустя минуту подъезжает БТР со спецназовцами, после чего слышен взрыв светошумовой гранаты.