«Луцький терорист» піде під суд

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«Луцький терорист» Максим Кривош, який торік влітку захопив у заручники 13 осіб — водія та пасажирів рейсового автобуса, опиниться на лаві підсудних — Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні.

Про це 17 лютого повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Місцевий мешканець, маючи при собі автомат Калашникова, боєприпаси та вибухові пристрої, 21 липня 2020 року у центрі Луцька захопив 13 осіб (водія та пасажирів рейсового автобуса), серед яких був неповнолітній, та утримував їх 12 год. Упродовж дня обвинувачений здійснював постріли із наявної в нього зброї, вчинив вибух гранати поблизу службового автомобіля поліції та кинув ще одну гранату в бік правоохоронців, — нагадали у Венедіктової.

Кривошу інкримінують захоплення та тримання заручників (ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 259, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 280, ч. 3 ст. 289 та ст. 348 КК України) з метою:

спонукання службових осіб органів державної влади до вчинення певних дій;

вчинення терористичного акту та завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями;

примушування працівника автомобільного транспорту до невиконання службових обов’язків шляхом погрози вбивством;

незаконне заволодіння транспортним засобом;

замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало управління СБУ у Волинській області.

Нагадаємо, зранку 21 липня Кривош захопив автобус із заручниками в Луцьку і утримував їх до пізнього вечора. Поліція максимально відтіснила ЗМІ від місця інциденту. Проте згодом у соцмережах з’явилося відео затримання терориста і звільнення заручників у Луцьку. На відео видно, що Кривош виходить із піднятими руками з автобуса й чекає, поки його затримають. Через деякий час до нього неквапливо підходять троє силовиків. Згодом із транспорту по одному виходять заручники. Ще приблизно за хвилину під’їжджає БТР зі спецпризначенцями, після чого чути, як вибухає світлошумова граната.