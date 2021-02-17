Нардепи захистили підозрюваного у сексизмі колегу Рудика

https://racurs.ua/ua/n150544-nardepy-zahystyly-pidozruvanogo-u-seksyzmi-kolegu-rudyka.html

Ракурс

Сексистські висловлювання народного депутата Сергія Рудика не отримали оцінки його колег у Верховній Раді.

За постанову, у якій Регламентний комітет пропонував покарати Рудика, проголосували тільки 195 нардепів.

Голова комітету Сергій Кальченко надав висновок про висловлювання Рудика на пленарному засіданні Верховної Ради України 28 січня. Кальченко повідомив, що Комітет прийняв рішення про позбавлення права участі народного депутата Рудика у п’яти пленарних засіданнях.

«Дівчинка, якій 32 роки», — так нардеп (група «За майбутнє") Рудик у парламенті прокоментував виступ народної депутатки від «Слуги народу» Мар’яни Безуглої про законопроект щодо реформи СБУ.

Мене дивує, як і кожного в цьому залі, як дівчинка, якій 32 роки, яка працювала в системі охорони здоров’я та ні дня, сподіваюсь, не працювала в цій структурі, закликає нас проголосувати за один з дуже важливих документів, які можуть багато чого змінити. Враховуючи, що ми — країна, що воює. Вони хочуть на 6 тис. людей скоротити есбеушників наступного року. Це країна, яка веде війну. Шо вони курять? — цитує Рудика стенограма засідання Ради.

Нардеп також порівняв виступ Безуглої з виступом нардепки VIII скликання Ірини Сисоєнко, сказавши: «Згадаймо Ірину Сисоєнко, яка дупля не різала в медицині».

На початку лютого депутати вимагали, аби Рудик вибачився перед Безуглою, натомість він заявив, що не схильний до сексизму та завжди апелював до професіоналізму, а не статі.

Частина нардепів звернулися з приводи цих слів Рудика до Регламетного комітету. Він двічі збирався і зазначив, що ці слова є дискримінацією, порушенням рівноправності громадян.

Комітет прийняв рішення рекомендувати Раді без обговорення прийняти рішення про позбавлення Рудика права брати участь у п’яти пленарних засіданнях Верховної Ради України і довести таке рішення до відома виборців через газету «Голос України».