Полиция усиленно охраняет Майдан в годовщину Революции достоинства. Фото: rubryka.com

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Центр Киева правоохранители взяли под усиленную охрану — задействованы подразделения столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Из-за проведения ряда мероприятий в годовщину Революции достоинства в центральной части столицы будут патрулировать усиленные наряды правоохранителей. Привлечены кинологи, взрывотехники и полицейские. Об этом 17 февраля заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба ведомства.

Правоохранители будут проводить выборочные проверки вещей и документов у граждан, чтобы не допустить правонарушений. Все запрещенные предметы полицейские будут изымать, а владельцам этих вещей обещают дать правовую оценку.

В столичной полиции не исключают, что из-за проведения мероприятий в центре столицы могут образоваться пробки на дорогах. Водителей просят заблаговременно планировать маршруты движения.

Также полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантинные ограничения и не нарушать общественный порядок.

Напомним, 10 февраля полицейские обыскали помещение, где находились заблокированные «Нацкорпусом» сторонники народного депутата Ильи Кивы, и обнаружили оружие и гранаты. В «Национальном корпусе» заявляли, что наемные титушки планировали осуществлять в столице провокации из-за закрытия телеканалов кума Путина Виктора Медведчука.