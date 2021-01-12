Крымских татар задержали оккупанты на Керченском мосту, блокируя поездку на суд в Ростов, фото — Крымская солидарность

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Десятки машин с крымско-татарскими активистами, которые направлялись из Крыма в Ростов-на-Дону на оглашение приговора фигурантам белогорского дела «Хизб ут-Тахрир», с ночи 11 января продолжают удерживать на Керченском мосту сотрудники российской дорожной патрульной службы.

Оккупанты заблокировали проезд 25 автомобилей, в которых было более 100 пассажиров, сообщают в объединении «Крымская солидарность».

Задержанные крымские татары оставили заявления на «горячей линии» МВД РФ о совершении патрульными преступления против задержанных. Между тем сотрудники ОМОНа легли спать в машине.

Активистка «Крымской солидарности» Лутфие Зудиева сообщила, что у одного из ветеранов крымскотатарского движения ночью поднялось давление, ему вызвали скорую помощь.

Хотя утром крымчанам начали возвращать документы на авто, ехать в Ростов-на-Дону они все же не могут — полиция разворачивает их в Крым или же авто загоняют в отстойник для транспортных средств.

Крымских татар незаконно держали на морозе без горячего питья, пищи.

Официальные комментарии российская полиция не дает. Силовики объяснили свои действия «проверкой наличия нарушений правил дорожного движения».

Аналогично проезд крымскотатарских активистов сотрудники ГПС блокировали в ноябре 2020 года, когда происходила поездка из Крыма в Ростов-на-Дону на оглашение приговора фигурантам Красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир». После десятичасового ожидания люди вернулись в Крым.

В понедельник, 11 января, в российском Ростове-на-Дону состоялось заключительное судебное заседание по Белогорскому «делу Хизб ут-Тахрир», на котором подсудимые Энвер и Риза Омерова, а также Айдер Джеппаров выступили с последним словом. Утром вторника, 12 января, планировалось оглашение приговора по этому делу.