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Ракурс
Крымских татар задержали оккупанты на Керченском мосту, блокируя поездку на суд в Ростов, фото — Крымская солидарность

Крымских татар задержали оккупанты на Керченском мосту, блокируя поездку на суд в Ростов (ФОТО, ВИДЕО)

12 янв 2021, 09:35
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Десятки машин с крымско-татарскими активистами, которые направлялись из Крыма в Ростов-на-Дону на оглашение приговора фигурантам белогорского дела «Хизб ут-Тахрир», с ночи 11 января продолжают удерживать на Керченском мосту сотрудники российской дорожной патрульной службы.

Оккупанты заблокировали проезд 25 автомобилей, в которых было более 100 пассажиров, сообщают в объединении «Крымская солидарность».

Задержание крымских татар на Керченском мосту, фото — Крымская солидарность

Задержанные крымские татары оставили заявления на «горячей линии» МВД РФ о совершении патрульными преступления против задержанных. Между тем сотрудники ОМОНа легли спать в машине.

Активистка «Крымской солидарности» Лутфие Зудиева сообщила, что у одного из ветеранов крымскотатарского движения ночью поднялось давление, ему вызвали скорую помощь.

Задержание крымских татар на Керченском мосту, фото — Крымская солидарность

Хотя утром крымчанам начали возвращать документы на авто, ехать в Ростов-на-Дону они все же не могут — полиция разворачивает их в Крым или же авто загоняют в отстойник для транспортных средств.

Крымских татар незаконно держали на морозе без горячего питья, пищи.

Задержание крымских татар на Керченском мосту, фото — Крымская солидарность

Официальные комментарии российская полиция не дает. Силовики объяснили свои действия «проверкой наличия нарушений правил дорожного движения».

Аналогично проезд крымскотатарских активистов сотрудники ГПС блокировали в ноябре 2020 года, когда происходила поездка из Крыма в Ростов-на-Дону на оглашение приговора фигурантам Красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир». После десятичасового ожидания люди вернулись в Крым.

Задержание крымских татар на Керченском мосту, фото — Крымская солидарность


В понедельник, 11 января, в российском Ростове-на-Дону состоялось заключительное судебное заседание по Белогорскому «делу Хизб ут-Тахрир», на котором подсудимые Энвер и Риза Омерова, а также Айдер Джеппаров выступили с последним словом. Утром вторника, 12 января, планировалось оглашение приговора по этому делу.

Задержание крымских татар на Керченском мосту, фото — Крымская солидарность

Источник: Ракурс


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