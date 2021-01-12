Затримання кримських татар на Керченському мосту, фото — Кримська солідарність

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Десятки машин з кримськотатарськими активістами, які прямували з Криму до Ростова-на-Дону на оголошення вироку фігурантам білогірської справи «Хізб ут-Тахрір», з ночі 11 січня продовжують утримувати на Керченському мосту співробітники російської дорожньої патрульної служби.

Окупанти заблокували проїзд 25 автомобілів, у яких понад 100 пасажирів, повідомляють в об'єднанні «Кримська солідарність».

Затримані кримські татари залишають заяви на гарячу лінію МВС про вчинення патрульними злочину проти затриманих. Тим часом співробітники ОМОНу лягли спати в машині.

Активістка «Кримської солідарності» Лутфіє Зудієва повідомила, що в одного з ветеранів кримськотатарського руху вночі піднявся тиск, йому викликали швидку допомогу.

Хоча уранці кримчакам почали повертати документи на авто, їхати до Ростова-на-Дону вони все ж не можуть — поліція завертає їх до Криму. І іншому випадку авто заганяють до відстійника для транспортних засобів.

Кримських татар незаконно тримали на морозі без гарячого пиття, їжі.

Офіційні коментарі російська поліція чи ДПС не дає. Силовики пояснили свої дії «перевіркою наявності порушення правил дорожнього руху».

Аналогічно проїзд кримськотатарських активістів співробітники ДПС блокували в листопаді 2020 року, коли відбувалася поїздка з Криму до Ростова-на-Дону на оголошення вироку фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір». Після десятигодинного очікування люди повернулися до Криму.

У понеділок, 11 січня, в російському Ростові-на-Дону відбулось заключне судове засідання у білогірській «справі Хізб ут-Тахрір», на якому підсудні Енвер і Різа Омерови, а також Айдер Джеппаров виступили з останнім словом. Вранці вівторка, 12 січня, планувалося оголошення вироку у цій справі.