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Ракурс
Затримання кримських татар на Керченському мосту, фото — Кримська солідарність

Кримських татар затримали окупанти на Керченському мосту, блокуючи поїздку на суд до Ростова (ФОТО, ВІДЕО)

12 січ 2021, 09:35
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Десятки машин з кримськотатарськими активістами, які прямували з Криму до Ростова-на-Дону на оголошення вироку фігурантам білогірської справи «Хізб ут-Тахрір», з ночі 11 січня продовжують утримувати на Керченському мосту співробітники російської дорожньої патрульної служби.

Окупанти заблокували проїзд 25 автомобілів, у яких понад 100 пасажирів, повідомляють в об'єднанні «Кримська солідарність».

Затримання кримських татар на Керченському мосту, фото — Кримська солідарність

Затримані кримські татари залишають заяви на гарячу лінію МВС про вчинення патрульними злочину проти затриманих. Тим часом співробітники ОМОНу лягли спати в машині.

Активістка «Кримської солідарності» Лутфіє Зудієва повідомила, що в одного з ветеранів кримськотатарського руху вночі піднявся тиск, йому викликали швидку допомогу.

Затримання кримських татар на Керченському мосту, фото — Кримська солідарність

Хоча уранці кримчакам почали повертати документи на авто, їхати до Ростова-на-Дону вони все ж не можуть — поліція завертає їх до Криму. І іншому випадку авто заганяють до відстійника для транспортних засобів.

Кримських татар незаконно тримали на морозі без гарячого пиття, їжі.

Затримання кримських татар на Керченському мосту, фото — Кримська солідарність

Офіційні коментарі російська поліція чи ДПС не дає. Силовики пояснили свої дії «перевіркою наявності порушення правил дорожнього руху».

Аналогічно проїзд кримськотатарських активістів співробітники ДПС блокували в листопаді 2020 року, коли відбувалася поїздка з Криму до Ростова-на-Дону на оголошення вироку фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір». Після десятигодинного очікування люди повернулися до Криму.

Затримання кримських татар на Керченському мосту, фото — Кримська солідарність


У понеділок, 11 січня, в російському Ростові-на-Дону відбулось заключне судове засідання у білогірській «справі Хізб ут-Тахрір», на якому підсудні Енвер і Різа Омерови, а також Айдер Джеппаров виступили з останнім словом. Вранці вівторка, 12 січня, планувалося оголошення вироку у цій справі.

Затримання кримських татар на Керченському мосту, фото — Кримська солідарність

Джерело: Ракурс


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