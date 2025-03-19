ООН обвиняет рф в совершении преступлений против человечества в Украине

https://racurs.ua/n204925-oon-obvinyaet-rf-v-sovershenii-prestupleniy-protiv-chelovechestva-v-ukraine.html

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Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні заявляє у своїй доповіді, поданій Раді з прав людини, що країна-агресор свавільно затримує українських цивільних та розміщує їх у місцях позбавлення волі на власній території, де вони зазнають тортур і сексуального насильства.

Найжорстокіші форми тортур застосовувалися під час допитів, які найчастіше проводилися співробітниками Федеральної служби безпеки та Слідчого комітету рф, — йдеться в доповіді, яку цитує Reuters.

Крім того, Комісія окремо відзначила, що рф створює атмосферу невизначеності для рідних і близьких зниклих безвісти й військовополонених.

Напади скоєні в рамках широкомасштабного та систематичного нападу на цивільне населення та відповідно до скоординованої державної політики, — йдеться у звіті, який був поданий до Ради ООН з прав людини в Женеві в середу, 19 березня.

Представництво росії в Женеві заявило, що не коментуватиме «політизовані та односторонні повідомлення». Раніше московити заперечували катування та інші форми жорстокого поводження з військовополоненими.

росія не змогла повідомити місцезнаходження зниклих безвісти людей, а українські сім’ї стикаються з жахливою невизначеністю, заявив Раді Ерік Месе, голова Комісії.

50 тис. вважаються зниклими безвісти під час війни між Україною та росією за останній рік, повідомив у лютому Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Найбільш жорстокі форми тортур застосовувалися під час допитів, якими часто керували співробітники Федеральної служби безпеки і Слідчого комітету російської федерації, — йдеться в повідомленні.

Також було виявлено додаткові випадки зґвалтування та сексуального насильства щодо затриманих жінок. У попередній доповіді, опублікованій у 2024 році Комісією, говорилося, що росія систематично катувала українських військовополонених чоловіків.

Ми шоковані звітом, який розкриває жорстоке поводження росії з утримуваними, — заявив у середу в Раді посол Великої Британії Саймон Менлі.

Еритрея повідомила Раді, що опис звіту Комісії ґрунтується на упередженому ставленні до росії.

Україна звернулася до Ради ООН з прав людини з проханням продовжити мандат Комісії, рішення про яке вона ухвалить у квітні.