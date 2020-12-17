Туман и гололед – погода в Украине 18 декабря, фото – subbota.ua

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Ракурс

Погода в Украине 18 декабря прогнозируется преимущественно облачная, местами по стране, кроме южных областей, пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, на дорогах образуется гололедица.

Ветер юго-западный, юго-восточный, 3−5 м/с, неустойчивый. В северных и центральных областях ночью прогнозируется 2° мороза до 0° по Цельсию, днем температура воздуха составит 1−2° тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

На западе температура воздуха ночью составит 1−3° выше нуля, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах 4−5° тепла.

В восточной части ночью ожидается до 1−2°мороза, днем температура воздуха поднимется от 1° до 0° по Цельсию. На юге страны ночью прогнозируется 0−1° тепла, днем воздух прогреется до 1−2° выше нуля.

Ночью и утром 18 декабря в западных, северных и центральных областях Украины ожидается туман, видимость составит 200−500 м. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Погода в Киеве 18 декабря ожидается облачная, но без осадков. Ночью и днем температура воздуха будет одинаковой — от 1° мороза до 1° тепла.

Погода в Харькове в пятницу будет без существенных осадков. Температуру воздуха ночью прогнозируют 0−2° с отметкой минус, днем от 1° мороза до 1° тепла.

Погода в Одессе ожидается без осадков, но ближе к вечеру возможен дождь. Температурные показатели следующие — ночью 0−2° тепла, а днем — 2−4° выше нуля по Цельсию.

Погода во Львове завтра тоже будет без осадков. Температура воздуха ночью ожидается от 1° мороза до 1° тепла, а днем обещают 3−5° выше нуля.

Погода в Карпатах 18 декабря будет облачной, но без осадков. Столбики термометров ночью покажут 0−2° тепла, а днем 3−6° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Ранее «Ракурс» сообщал, что лучшие фото погодных явлений 2020 года назвала Всемирная метеорологическая организация, которая является специальным подразделением ООН, изучающим климат.