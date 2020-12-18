Погода в Украине 19 декабря. Фото: pmg.ua

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Погода в Украине 19 декабря прогнозируется облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, на дорогах будет наблюдаться гололедица.

В отдельных районах северных, западных и восточных областей ночью и утром сгустится туман, видимость составит 200−900 м. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Ветер западный, северо-западный, 3−5 м/с, неустойчивый. В северных и центральных областях ночью прогнозируется от 2° мороза до 0° по Цельсию, днем температура воздуха составит 1−3° тепла.

На западе температура воздуха ночью составит 1−3° выше нуля, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах 4−5° тепла. В восточной части ночью ожидается до 2−5° мороза, днем температура воздуха поднимется от 0° до 1° тепла.

На юге страны ночью прогнозируется от 1° мороза до 2° выше нуля, днем воздух прогреется до 3−4° тепла.

Погода в Киеве ожидается без осадков. Ночью и днем температура воздуха будет одинаковой — от 0° до 2° тепла.

Погода в Харькове в субботу прогнозируется мокрый снег с дождем. Температуру воздуха ночью прогнозируют 0−2° с отметкой минус, днем от 1° мороза до 1° тепла.

Погодные условия в Одессе завтра будут без осадков. Температурные показатели следующие — ночью 2−4° тепла, а днем — 3−5° выше нуля.

Погода во Львове завтра будет осадков. Температура воздуха ночью ожидается от 1° мороза до 1° тепла, а днем обещают 3−5° тепла.

Погодные условия в Карпатах 19 декабря будут также без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут 0−2° мороза, а днем 4−6° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 19 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 18 декабря синоптики прогнозировали туман и гололед.