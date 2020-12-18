Смертельная амеба-мозгоед распространяется в США

Смертельная амеба распространяется в США. Фото: novator.io

https://racurs.ua/n147992-smertelnaya-ameba-mozgoed-rasprostranyaetsya-v-ssha.html

Ракурс

Смертельно опасная амеба распространяется в Соединенных Штатах Америки.

Naegleria fowleri (амеба, поедающая мозг) — это одноклеточный организм, который встречается в теплых пресных водоемах, включая реки и озера. Инфицируя человека, что случается очень редко, амеба продвигается из носа к мозгу. Далее амеба может привести к поражению мозга, что завершится смертью человека. Об этом сообщает издание LiveScience.

Отмечается, что амеба любит теплые воды, температура которой составляет 40 градусов. Повышение глобальной температуры, вызванное изменением климата, позволило Naegleria fowleri продвинуться на север США.

Ученые уже проанализировали данные с 1978 по 2018 годов и выяснили, что новые случаи заражения распространяются на север со скоростью около 13 км в год.

Специалисты убеждают, что паниковать ненужно. По словам экспертов, фактическое количество заражений в США не увеличилось — оно составляет от нуля до шести заражений ежегодно.

Напомним, в Индии из-за неизвестной болезни сотни людей попали в больницу, зафиксировали одну смерть. Впоследствии стало известно, что пострадавшие могли отравиться органическими соединениями, которые входят в средства против насекомых.