Критику бюджета Зеленский считает травлей, скриншот видео

https://racurs.ua/n147996-kritiku-budjeta-zelenskiy-schitaet-travley-video.html

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Госбюджет-2021 президент Владимир Зеленский считает оптимальным в условиях коронакризиса, а его критику расценивает как политический буллинг. Буллинг (от англ. bullying) — запугивание, травля.

Глава государства заявил, что новый бюджет повысит зарплаты медикам, учителям и продолжит достойно финансировать армию.

В новом видеообращении он 18 декабря сообщил гражданам, что «неделя была тяжелой, но результативной». Главным ее событием Зеленский считает принятие бюджета на 2021 год.

Мы продолжили ломать старые традиции и уже второй раз оказывается, что можно принять бюджет вовремя. Можно не до пяти утра, можно без торгов и самое главное — без всяких «хотелок». Из-за этого бюджет-2021 стал объектом … Я бы назвал это «политическим буллингом». Лавина фейков, манипуляций, мифов, дезинформации. Столько всего, что где-то в уголке тихонько заплакал одинокий Киселев, — сообщил Зеленский и обвинил оппозицию в манипуляциях.

Президент заявил, что на медицину выделено почти 160 млрд грн и это рекордная сумма за годы независимости.

Мы подняли зарплату медикам на 30%, но все понимаем, что этого недостаточно, поэтому стремимся в 2021 году продолжить увеличение их зарплат, — считает Зеленский.

В планах на год оснащение 210 приемных отделений, покупка 450 новых машин скорой помощи, а также продолжение доплат медикам, которые противодействуют коронавирусу.