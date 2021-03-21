ФСБ заборонила росіянам спостерігати за зірками

Жителям Іркутської області РФ не вдалося поспостерігати за зірками

https://racurs.ua/ua/n152057-fsb-zaboronyla-rosiyanam-sposterigaty-za-zirkamy.html

Ракурс

В Іркутській області РФ ФСБ заборонила місцевим жителям спостерігати за зірками.

В місті Усть-Кут мала відбутися погоджена з владою вулична акція спостерігання за зірками в межах «Всесвітньої ночі тротуарної астрономії», проте ФСБ несподівано заборонила її проводити, повідомляє видання «Сибір. МБХ медіа».

Нам погодили спочатку, а потім глава міста сказав мені, що з ФСБ заборонили погоджувати, оскільки на заході може бути роздача матеріалів, — розповів один із організаторів акції, очільник правозахисної організації «Центр громадянського сприяння» Олексій Тупіцін.

«Всесвітня ніч тротуарної астрономії» регулярно відбувається в багатьох містах світу. В межах цієї акції волонтери встановлюють на вулицях телескопи, за допомогою яких поспостерігати за небом можуть всі охочі.

«Центр громадянського сприяння» планував на виділеному майданчику встановити два телескопа.

Нагадаємо, нещодавно ФСБ заявила про затримання в Росії нібито «групи українських радикалів».