Николай Чаус, фото: ZN.ua

https://racurs.ua/n154132-pohischennogo-sudu-chausa-perevezli-na-voennuu-bazu-v-nikolaevskoy-oblasti-nardep.html

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Экс-судья Николай Чаус, недавнее исчезновение которого стало причиной осложнения отношений между Украиной и Молдовой, где он пытался получить политическое убежище, находится на военной базе в Николаевской области, расположенной в шести километрах от Первомайска.

Об этом народный депутат из «Европейской солидарности» Владимир Арьев сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук со ссылкой на информированный источник.

По словам Арьева, в вывозе Чауса с территории Молдовы и охране участвовали спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

После вывоза из Молдовы Чауса держали на объекте Минобороны в Хотяновке, ровно напротив Межигорья Януковича, — отметил Арьев.

По информации нардепа, Чаус отказывался идти на сотрудничество, а время шло. Поэтому пребывание экс-судьи в Украине было решено «легализовать».

План нарисовали следующий: выбросить Чауса на границе с Приднестровьем или админгранице с Крымом и задействовать для этого пограничников, которые должны его задержать «при попытке», — отметил Арьев. — Как вариант также рассматривают границу с Россией.

По словам политика, от места, где, по его информации, содержат Чауса, примерно одинаково относительно недалеко и до Приднестровья, и до Крыма.

Чауса, по плану, должны с помпой задержать, всем показать и сказать, что никакого вывоза в Украину не было, что это все выдумки-фейки-врагипридумали, ну и так далее… Реализовать планируют в ближайшие дни, — утверждает депутат.

Напомним, об исчезновении Чауса в Молдове стало известно в начале апреля. В Молдове он скрывался с 2016 года. В Украине Чауса обвиняют в получении взятки в 150 тыс. долларов.