Микола Чаус, фото: ZN.ua

https://racurs.ua/ua/n154132-vykradenogo-suddu-chausa-perevezly-na-viyskovu-bazu-v-mykolayivskiy-oblasti-nardep.html

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Екс-суддя Микола Чаус, нещодавнє зникнення якого стало причиною ускладнення відносин між Україною та Молдовою, де він намагався отримати політичний притулок, перебуває на військовій базі у Миколаївській області, розташованій за шість кілометрів від Первомайська.

Про це народний депутат з «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук з посилання на інформоване джерело.

За словами Ар'єва, у вивезенні Чауса з території Молдови та охороні брали участь спецназівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

Після вивезення з Молдови Чауса тримали на об'єкті Міноборони в Хотянівці, рівно навпроти Межигір’я Януковича, — зазначив Ар'єв.

За інформацією нардепа, Чаус відмовлявся йти на співпрацю, а час спливав. Тому перебування екс-судді в Україні було вирішено «легалізувати».

План намалювали наступний: викинути Чауса на кордоні з Придністров’ям або адмінкордоні з Кримом і задіяти для цього прикордонників, які мають його затримати «при спробі», — зазначив Ар'єв. — Як варіант також розглядають кордон з Росією.

За словами політика, від місця, де, за його інформацією, утримують Чауса, приблизно однаково відносно недалеко і до Придністров’я, і до Криму.

Чауса, за планом, мають з помпою затримати, всім показати і сказати, що ніякого вивезення в Україну не було, що це все вигадки-фейки-ворогипридумали, ну і так далі… Реалізувати планують найближчими днями, — стверджує депутат.

Нагадаємо, про зникнення Чауса у Молдові стало відомо на початку квітня. У Молдові він переховувався з 2016 року. В Україні Чауса обвинувачують в отриманні хабаря в 150 тис. доларів.