Черновцы пострадали от сильного ветра, фото: Черновицкий городской совет

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В Черновцах сильный ветер сорвал крышу кинотеатра «Черновцы».

В результате движение транспорта вблизи пострадавшего здания было ограничено. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Черновицкий городской совет.

Троллейбусы № 1 и 8 временно ездят только к Соборной площади, — говорится в сообщении.

По словам директора кинотеатра Руслава Зваруна, оценить площадь повреждения кровли сейчас невозможно, поскольку ветер не утихает, сообщает агентство «Укринформ».

Сейчас у кинотеатра находятся полицейские и спасатели. Все вокруг кинотеатра оцеплено, потому что сверху падают обломки, — отметил Зварун.

По его информации, ветер в центре Черновцов также повредил крышу Дома офицеров.

По информации местных СМИ, в центре Черновцов также упало дерево, оборвавшее провода. Инцидент произошел на улице Сковороды.

Кроме того, десятки жилых домов и коммерческих заведений остались без электроснабжения.

Спасатели предупреждают, что в ближайшее время в городе и области будет сохраняться сильный ветер с порывами до 25−27 м/с.

Источник: Черновицкий городской совет, «Укринформ»