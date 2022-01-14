Магнитная буря и дожди – погода в Украине 15 января

https://racurs.ua/n165735-magnitnaya-burya-i-dojdi-pogoda-v-ukraine-15-yanvarya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине в субботу, 15 января, ожидается с переменной облачностью. Ветер западный, северо-западный, 5−12 м/с, порывы до 17−20 м/с.

В северных, центральных и восточных регионах страны, а также в Днепропетровской и Запорожской областях пройдут дожди с мокрым снегом, на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве ожидается пасмурная и с дождем. Столбики термометров ночью покажут 2° с отметкой минус, днем поднимутся до 1° тепла.

Погода во Львове прогнозируется без осадков. Ночью температура составит 3−4° ниже нуля, днем будет 1° с отметкой плюс.

Погода в Харькове будет пасмурной, ожидается небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут 2−3° ниже нуля, днем будет 1° мороза.

Погода в Одессе прогнозируется без осадков. Ночью температура ожидается 1° выше нуля, днем составит 4° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 15 января будет неспокойной, вечером ожидается слабая магнитная буря.

Источник: Gismeteo