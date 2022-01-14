В Закарпатской области зафиксировали землетрясение, фото: Gismeteo

https://racurs.ua/n165734-zemletryasenie-proizoshlo-na-zakarpate-detali.html

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В Закарпатской области сегодня, 14 января, в 13.17.07 зафиксировано землетрясение магнитудой 1,3 по шкале Рихтера.

Такие землетрясения относятся к неощутимым, сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Эпицентр землетрясения располагался в 12 км к востоку от Ужгорода на глубине 2 км.

Отмечается, что в течение 2020−2022 годов в районе Ужгорода зафиксировали в целом шесть землетрясений, самые мощные из которых произошли 19 и 27 апреля 2020 года — с магнитудами 3,1 и 3,2 соответственно. До этого последнее зарегистрированное в этом районе землетрясение произошло 13 января — с магнитудой 1,5.

Напомним, в декабре 2021 года сейсмологи зафиксировали подземные толчки вблизи города Надворная Ивано-Франковской области, расположенного неподалеку от известных курортных городков Яремче и Буковель.