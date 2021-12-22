Новое землетрясение произошло в Украине, толчки зафиксировали возле курорта в Карпатах

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Ракурс

Землетрясение произошло в Украине 21 декабря. Подземные толчки сейсмологи зафиксировали возле города Надворная Ивано-Франковской области. Это рядом с известными курортными городками Яремче и Буковель.

Специалисты Главного центра специального контроля сообщили, что землетрясение магнитудой 2,6 произошло на глубине 4 км. Эпицентр расположен к западу от Надворной.

По классификации он относится к едва ощутимым, а колебания испытывают только отдельные люди, находящиеся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

В этом году на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрировали уже восемь землетрясений, предпоследний — 15 декабря, с магнитудой 2,9. Перед этим Карпаты трясло в октябре.