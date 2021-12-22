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Новий землетрус стався в Україні, його зафіксували біля курорту в Карпатах, фото - Збруч

Новий землетрус стався в Україні, поштовхи зафіксували біля курорту в Карпатах

22 гру 2021, 09:53
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Землетрус стався в Україні 21 грудня. Підземні поштовхи сейсмологи зафіксували поблизу міста Надвірна Івано-Франківської області. Це поряд із відомими курортними містечками Яремче та Буковель.

Спеціалісти Головного центру спеціального контролю повідомили, що землетрус магнітудою 2,6 стався на глибині 4 км. Епіцентр розташований на захід від Надвірної. За класифікацією він належить до ледве відчутних, а коливання відчувають тільки окремі люди, які перебувають в спокійному стані в середині приміщення, особливо на верхніх поверхах.


Цього року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області зареєстрували вже вісім землетрусів, передостанній — 15 грудня, з магнітудою 2,9. Перед цим Карпати трусило у жовтні.

Джерело: Ракурс


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