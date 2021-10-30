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В Україні стався новий землетрус – подробиці. Фото: АРА
В Україні стався новий землетрус — подробиці (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n162336-v-ukrayini-stavsya-novyy-zemletrus-podrobyci-karta.htmlРакурс
Землетрус в Україні зафіксували спеціалісти — цього разу він стався в Івано-Франківській області поблизу міста Надвірна.
Струс земної кори зареєстрували у п’ятницю, 29 жовтня, о 15.26. Магнітуда землетрусу — 2,5 бала на глибині 2 км. Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.
За класифікацією землетрус належить до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.
Загалом упродовж 2021 року на території Надвірнянського району відбулося чотири землетруси: 30 березня, 11 травня, 4 та 8 червня. Магнітуда становила від 2,1 до 2,6 бала.
Нагадаємо, на Закарпатті 27 жовтня спеціалісти Головного центру спеціального контролю зареєстрували землетрус магнітудою 3,1 бала.
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