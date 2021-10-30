Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні стався новий землетрус – подробиці. Фото: АРА

В Україні стався новий землетрус — подробиці (КАРТА)

30 жов 2021, 09:01
999

Землетрус в Україні зафіксували спеціалісти — цього разу він стався в Івано-Франківській області поблизу міста Надвірна.

Струс земної кори зареєстрували у п’ятницю, 29 жовтня, о 15.26. Магнітуда землетрусу — 2,5 бала на глибині 2 км. Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.

За класифікацією землетрус належить до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

Загалом упродовж 2021 року на території Надвірнянського району відбулося чотири землетруси: 30 березня, 11 травня, 4 та 8 червня. Магнітуда становила від 2,1 до 2,6 бала.


Нагадаємо, на Закарпатті 27 жовтня спеціалісти Головного центру спеціального контролю зареєстрували землетрус магнітудою 3,1 бала.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів