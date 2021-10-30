Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 29 жовтня, інфікував 26 тис. 198 людей, серед них 1 тис. 643 дитини та 379 медпрацівників.

У лікарні потрапили 5 тис. 305 осіб, а від ускладнень хвороби помер 541 українець. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу медики зробили 144 тис. 621 тестування (зокрема методом ПЛР — 72 тис. 612, методом ІФА — 21 тис. 163).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 904 тис. 872 особи;

одужало — 2 млн 430 тис. 944 особи;

летальних випадків — 67 тис. 393;

проведено ПЛР-тестувань — 14 млн 378 тис. 720.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2 тис. 280), Одеській (1 тис. 973), Львівській (1 тис. 880), Сумській (1 тис. 612) областях і Києві (1 тис. 455).

Нагадаємо, дослідники вважають, що ліками проти коронавірусу може стати дешевий антидепресант флувоксамін. Препарат знизив ризик госпіталізації серед дорослих з COVID-19 із групи високого ризику.