Протипоказання до вакцинації від коронавірусу оновило МОЗ. Фото: УП

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) затвердило перелік медичних протипоказань та застережень для щеплення від COVID-19.

Українці за певних умов зможуть отримати від лікаря офіційну довідку, що їм протипоказана вакцинація. Про це розповів очільник комітету Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Він зазначив, що у документі МОЗ вказані різні типи протипоказань. Це можуть бути абсолютні протипоказання з визначеною ймовірністю виникнення серйозної побічної реакції.

Також ідеться про застереження (вакцинація з пересторогою), коли остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками.

Протипоказання також можуть мати характер постійних або тимчасових (у такому випадку у довідці вказується термін дії), діяти для всіх видів вакцин або лише для конкретного типу (якщо існує можливість провести щеплення іншим типом вакцини — довідка не надається).

Наприклад, діагноз тромбоз з тромбоцитопенією означає у певних випадках абсолютні постійні протипоказання до вакцин на векторній основі (AstraZeneca та деякі інші). Наслідком міокардиту та/або перикардиту є абсолютні протипоказання для мРНК вакцин (Pfizer/Moderna).

Для осіб з імунодефіцитом рекомендована вакцинація з пересторогою. Загалом визначено 16 причин для відмови від вакцинації (постійної чи тимчасової), або для її проведення з пересторогою.

Довідки про протипоказання для щеплення почнуть видавати на початку листопада. За оцінками МОЗ, реальні протипоказання до вакцинації від коронавірусу має не більше ніж 1% населення.

Згідно з постановою уряду № 1236, з 8 листопада не будуть допущені до роботи держслужбовці та освітяни, які не зробили щеплення. Наявність офіційної довідки дозволить представникам цих категорій громадян продовжувати роботу.

Дані про пацієнтів, яким дійсно протипоказана вакцинація, вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я — українці зможуть згенерувати документ у застосунку «Дія».

Нагадаємо, 27 жовтня зафіксували новий рекорд щеплень за добу — вакциновано 291 тис. 985 осіб. При цьому одну дозу отримали 212 тис. 684 людини, а повністю імунізовані 79 тис. 301 особа. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 млн 576 тис. 177 осіб.