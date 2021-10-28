Новий рекорд щеплень та понад 26 тис. хворих. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n162234-novyy-rekord-scheplen-ta-ponad-26-tys-hvoryh-covid-statystyka-za-dobu.html

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з моторошною швидкістю.

За 27 жовтня зафіксували 26 тис. 71 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 1 тис. 830 дітей та 477 медпрацівників. До лікарень вчора потрапили 5 тис. 366 осіб, а 576 хворих померли. Подолати «ковід» зуміли понад 10 тис. осіб. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 851 тис. 804 особи, але одужали вже 2 млн 411 тис. 711 хворих. Жертвами коронавірусу стали 66 тис. 204 осіб.

У МОЗ наголосили, що 27 жовтня зафіксували новий рекорд щеплень за добу — вакциновано 291 тис. 985 осіб. При цьому одну дозу отримали 212 тис. 684 людини, а повністю імунізовані 79 тис. 301 особа. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 млн 576 тис. 177 осіб.

Також повідомляється, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.

Нагадаємо, фахівці Національної академії наук України очікують на зростання захворюваності ще упродовж двох тижнів. Прогнозують, що на початку листопада прогнозується до 29 тис. випадків інфікування на добу.