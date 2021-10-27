Шокуючий COVID-прогноз дали українські вчені. Фото: Закарпатська ОДА

https://racurs.ua/ua/n162202-shokuuchyy-covid-prognoz-daly-ukrayinski-vcheni.html

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Коронавірус в Україні досягне критичних значень уже найближчим часом. Українські науковці очікують на зростання захворюваності ще упродовж двох тижнів.

На початку листопада прогнозується до 29 тис. випадків інфікування на добу. Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України (НАН).

Кількість нових випадків зросла в 1,5 раза за два тижні, кількість позитивних результатів тестів ПЛР — в 1,7 раза, а нових госпіталізацій — в 1,47 раза. Смертність виросла вдвічі та вже перевищила максимуми весняної хвилі на 25%.

На цьому тижні оновився рекорд смертності. Вчені прогнозують щоденні оновлення рекордів нових виявлень хвороби.

Згідно з прогнозом, середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 20 тис. 411 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 513 смертей на день у середньому за останній тиждень.

У прогнозі зазначається, що сповільнення темпів зростання захворюваності зосереджується на сході та півдні країни. Це частково може бути пов’язано з браком потужності виявлення та госпіталізації. Також науковці відзначили, що лікарняна летальність зросла в 1,5 раза, у порівнянні з літніми значеннями, і досягла максимуму за весь час спостережень — 18%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні посилили ще в сімох областях. У «червону» зону епідеміологічної небезпеки потрапили Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.