Шокирующий COVID-прогноз дали украинские ученые

Прогноз. Фото: закарпатская ОГА

https://racurs.ua/n162202-shokiruuschiy-covid-prognoz-dali-ukrainskie-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус в Украине достигнет критических значений уже в ближайшее время. Украинские ученые ожидают рост заболеваемости еще в течение двух недель.

В начале ноября прогнозируется до 29 тыс. случаев инфицирования в сутки. Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины (НАН).

Количество новых случаев возросло в 1,5 раза за две недели, количество положительных результатов тестов ПЦР — в 1,7 раза, а новых госпитализаций — в 1,47 раза. Смертность выросла вдвое и превысила максимумы весенней волны на 25%.

На этой неделе обновился рекорд смертности. Ученые прогнозируют ежедневные обновления рекордов новых обнаружений болезни.

Согласно прогнозу, среднее количество новых обнаружений в Украине увеличилось до 20 тыс. 411 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 513 смертей на день в средней за последнюю неделю.

В прогнозе отмечается, что замедление темпов роста заболеваемости сосредотачивается на востоке и юге страны. Это частично может быть связано с недостатком мощности обнаружения и госпитализации. Также ученые отметили, что летальность среди медиков выросла в 1,5 раза, по сравнению с летними значениями, и достигла максимума за все время наблюдений — 18%.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине усилили еще в семи областях. В «красную» зону эпидемиологической опасности попали Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.