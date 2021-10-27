Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Выбираем лосось для запекания в духовке

Выбираем лосось для запекания в духовке

27 окт 2021, 12:11
999

Филе рыбы в духовке — питательное, полезное и простое блюдо, которое прекрасно вписывается в любое меню. Дополненное овощами и ароматными травами, оно превращается в настоящий деликатес. Самые аппетитные рецепты получаются из лососевых сортов.

Лучшая рыба для запекания

В духовом шкафу можно приготовить любой морской и пресноводный улов. Но мясо некоторых видов (зубатки, наваги, минтая, путассу и других) слишком рыхлое и разваливается, вместо того чтобы пропечься, поэтому лучше отдавать предпочтение сортам с плотным мясом. Такие одинаково хорошо пропекаются целиком, в виде филе или маленьких кусочков. Проще разделывать средние и крупные тушки, а маленькие больше подойдут для гриля и сковороды.

6177c13f000a4.png

Морская рыба будет готова быстрее. Речной требуется более длительная термическая обработка. В ней могут водиться мелкие паразиты, также почти всегда присутствует довольно ощутимый аромат тины. По этой причине пресноводный улов — например, сома — желательно долго мариновать в смеси приправ. А во время запекания поливать рыбным бульоном, чтобы отбить запах и не дать мясу пересохнуть.

С обитателями океана таких трудностей не возникает. Именно поэтому лосось идеально подойдет для приготовления в духовом шкафу. Достаточно купить свежую рыбу, разделать ее, приправить специями и поместить в духовку на 15−30 минут, не более. Очень вкусное блюдо получается из филе, посыпанного сверху тертым сыром и запеченного с луком, морковью, сельдереем, томатами и другими овощами.

Как выбрать рыбу

Лососи — это целая группа ценных промысловых рыб, которую также называют красной. У многих из них мясо имеет красноватый оттенок. Не только морские, но и речные представители лососевых станут отличным ингредиентом любого блюда.

К категории относятся такие породы:

  • семга;

  • чавыча;

  • ленок;

  • нельма;

  • нерка;

  • омуль;

  • сиг;

  • горбуша;

  • таймень;

  • хариус;

  • кета;

  • кижуч;

  • кумжа;

  • голец.

Все они имеют плотное, но очень нежное питательное мясо, насыщенное полезными микроэлементами: витаминами: А, С, D, Е, B1, B2, PP, кальцием, магнием, железом, фосфором, полиненасыщенными кислотами омега-3. Богатый состав и прекрасные вкусовые свойства — не единственные достоинства лососеобразных. Большинство из них достаточно крупные, поэтому из одной тушки легко приготовить обед на несколько персон.


6177c18210aa2.jpg


Так что смело выбирайте любой понравившийся сорт. Главное, чтобы рыба была свежей. В идеале — свежевыловленной. Заморозка и долгое хранение могут испортить ее нежный вкус и полезные свойства. Выбрать хороший улов несложно по внешним характеристикам. Однородный оттенок без темных пятен, прозрачные глаза, отсутствие жирного блеска, слизи и резкого неприятного запаха — признаки качественного продукта.

Даже если вы живете вдали от мест обитания лососевых, заказать свежий улов только из водоема просто. Обращайтесь к поставщику Fresh Catch — компании Seadora! У них можно купить лосось, цена и качество которого вас полностью удовлетворят.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...
Новости партнеров