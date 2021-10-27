Выбираем лосось для запекания в духовке

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Ракурс

Филе рыбы в духовке — питательное, полезное и простое блюдо, которое прекрасно вписывается в любое меню. Дополненное овощами и ароматными травами, оно превращается в настоящий деликатес. Самые аппетитные рецепты получаются из лососевых сортов.

Лучшая рыба для запекания

В духовом шкафу можно приготовить любой морской и пресноводный улов. Но мясо некоторых видов (зубатки, наваги, минтая, путассу и других) слишком рыхлое и разваливается, вместо того чтобы пропечься, поэтому лучше отдавать предпочтение сортам с плотным мясом. Такие одинаково хорошо пропекаются целиком, в виде филе или маленьких кусочков. Проще разделывать средние и крупные тушки, а маленькие больше подойдут для гриля и сковороды.

Морская рыба будет готова быстрее. Речной требуется более длительная термическая обработка. В ней могут водиться мелкие паразиты, также почти всегда присутствует довольно ощутимый аромат тины. По этой причине пресноводный улов — например, сома — желательно долго мариновать в смеси приправ. А во время запекания поливать рыбным бульоном, чтобы отбить запах и не дать мясу пересохнуть.

С обитателями океана таких трудностей не возникает. Именно поэтому лосось идеально подойдет для приготовления в духовом шкафу. Достаточно купить свежую рыбу, разделать ее, приправить специями и поместить в духовку на 15−30 минут, не более. Очень вкусное блюдо получается из филе, посыпанного сверху тертым сыром и запеченного с луком, морковью, сельдереем, томатами и другими овощами.

Как выбрать рыбу

Лососи — это целая группа ценных промысловых рыб, которую также называют красной. У многих из них мясо имеет красноватый оттенок. Не только морские, но и речные представители лососевых станут отличным ингредиентом любого блюда.

К категории относятся такие породы:

семга;

чавыча;

ленок;

нельма;

нерка;

омуль;

сиг;

горбуша;

таймень;

хариус;

кета;

кижуч;

кумжа;

голец.

Все они имеют плотное, но очень нежное питательное мясо, насыщенное полезными микроэлементами: витаминами: А, С, D, Е, B1, B2, PP, кальцием, магнием, железом, фосфором, полиненасыщенными кислотами омега-3. Богатый состав и прекрасные вкусовые свойства — не единственные достоинства лососеобразных. Большинство из них достаточно крупные, поэтому из одной тушки легко приготовить обед на несколько персон.





Так что смело выбирайте любой понравившийся сорт. Главное, чтобы рыба была свежей. В идеале — свежевыловленной. Заморозка и долгое хранение могут испортить ее нежный вкус и полезные свойства. Выбрать хороший улов несложно по внешним характеристикам. Однородный оттенок без темных пятен, прозрачные глаза, отсутствие жирного блеска, слизи и резкого неприятного запаха — признаки качественного продукта.

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