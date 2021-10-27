Скрывавшуюся 150 лет от ученых сову увидели в лесах Африки. Фото: iStock

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Ракурс

Сову, которую в дикой природе специалисты не встречали около 150 лет, обнаружили в лесах Ганы.

Полосатый филин (Otus capnodes) обитает в Западной и Центральной Африке. Этот вид был открыт еще в 1872 году. Об этом сообщается на сайте Имперского колледжа Лондона.

Ученым хватило 10−15 секунд, что птица была на виду, чтобы сделать фотографии, подтверждающие обитание полосатого филина в тропическом лесу. Приметами хищника являются характерные черные глаза, желтый клюв и большие размеры.

Сова была настолько большой, что сначала мы подумали, что это орел. К счастью, она сидела на невысокой ветке, и когда мы подняли бинокль, у нас отвисли челюсти. В тропических лесах Африки нет другой такой совы, — рассказал руководитель экспедиции Джозеф Тобиас.

До сих пор в распоряжении орнитологов были лишь зернистые изображения особи, жившей в неволе в зоопарке Антверпена (они были сделаны в 1975 году).

Кроме того, существует фото 2005 года из Конго, но его качество настолько низкое, что невозможно определить, действительно ли на нем запечатлен полосатый филин.

По оценкам специалистов, численность полосатых филинов составляет 1500−7000 особей. Вероятно, она быстро сокращается, поскольку тропические леса Африки, от которых зависит данный вид, исчезают под натиском лесорубов и сельского хозяйства. Международный союз охраны природы присвоил полосатым филинам статус уязвимого вида.