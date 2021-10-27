На Закарпатье зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,1 балла

Землетрясение встряхнуло Закарпатье

https://racurs.ua/n162200-zemletryasenie-vstryahnulo-zakarpate-karta.html

Ракурс

Землетрясение снова зарегистрировали в Украине. На этот раз потрясло Закарпатье. Здесь ученые зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,1 балла.

Природную стихию на Закарпатье 27 октября обнаружили специалисты Главного центра специального контроля. Они зарегистрировали землетрясение на глубине 7 км.

Эпицентр землетрясения специалисты зарегистрировали в 04.44 вблизи города Виноградов. По классификации землетрясение относится к едва ощутимым.

Такие колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

В 2021 году это не первое землетрясение в Карпатах, Прикарпатье и Закарпатье. 23 января и 25 июля 2020 года Закарпатье трясло с магнитудами 3 и 1,9 соответственно. А 18 октября 2021 года в селе Бадалово Береговского района магнитуда подземных толчков составила 2,5 по шкале Рихтера.

В 2021 году в Богородчанском районе Ивано-Франковской области зарегистрированы землетрясения 13 июля и 12 октября с магнитудами 2,3 и 2,0 соответственно.