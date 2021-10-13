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Землетрясение сотрясло Прикарпатье
Землетрясение сотрясло Прикарпатьеhttps://racurs.ua/n161582-zemletryasenie-sotryaslo-prikarpate.htmlРакурс
Землетрясение в Ивано-Франковской области зафиксировали утром 12 октября. Магнитуда подземных толчков составила 2,3 по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Землетрясение произошло в 10.25 вторника.
Эпицентр подземных толчков находился в Богородчанском районе Ивано-Франковской области и залегал на глубине 5 км.
По классификации землетрясений он относится к незначительным. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.
Напомним, 13 июля 2021 года на территории Богородчанского района на Прикарпатье также было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,3.
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