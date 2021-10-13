В США рассказали о результатах поездки Нуланд в Москву. Фото: Укринформ

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Россия и США проведут еще одни переговоры, на которых обсудят дальнейшую работу посольств в Москве и Вашингтоне.

Об итогах визита в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд рассказал на брифинге в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает «Европейская правда».

Он надеется, что новые переговоры позволят восстановить «нормальную деятельность» американской миссии в Москве. Следующие переговоры проведут на более низком дипломатическом уровне.

Мы надеемся, что эти обсуждения принесут плоды, потому что мы действительно хотим открытых каналов связи с Москвой. Мы считаем, что укомплектованное посольство в Москве важно для обеспечения свободного потока информации и ответственного управления двусторонними отношениями с Москвой, — подчеркнул Прайс.

По его словам, визит Нуланд в Москву был «полезным, на встречах было открытое обсуждение». В США заявили, что ожидают гибкости с российской стороны.

Как известно, Виктория Нуланд находится в санкционном списке РФ и в обмен на нынешний визит в Москву США согласились снять санкции с нескольких россиян. Имена исключенных из списка не оглашались.

Напомним, 1 августа Россия запретила американскому посольству нанимать местный персонал. Это решение российских властей заставило дипломатическую миссию США уволить 182 сотрудника посольства и десятки контрактников.

Источник: «Европейская правда»