У США розповіли про результати поїздки Нуланд до Москви. Фото: Укрінформ

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Росія та США проведуть ще одні переговори, на яких обговорять подальшу роботу посольств у Москві та Вашингтоні.

Про підсумки візиту в Москву заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд розповів на брифінгу у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє «Європейська правда».

Він сподівається, що нові переговори дозволять відновити «нормальну діяльність» американської місії в Москві. Наступні перемовини проведуть на нижчому дипломатичному рівні.

Ми сподіваємося, що ці обговорення принесуть плоди, тому що ми дійсно хочемо відкритих каналів зв’язку з Москвою. Ми вважаємо, що укомплектоване посольство в Москві важливе для забезпечення вільного потоку інформації та відповідального управління двосторонніми відносинами з Москвою, — наголосив Прайс.

За його словами, візит Нуланд в Москву був «корисним, на зустрічах було відкрите обговорення». У США заявили, що очікують на гнучкість із російської сторони.

Як відомо, Вікторія Нуланд перебуває у санкційному списку РФ і в обмін на нинішній візит до Москви США погодилися зняти санкції з кількох росіян. Імена виключених зі списку не оголошувалися.

Нагадаємо, 1 серпня Росія заборонила американському посольству наймати місцевий персонал. Це рішення російської влади змусило дипломатичну місію США звільнити 182 співробітників посольства і десятки контрактників.

Джерело: «Європейська правда»