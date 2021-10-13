Львів готує нові ковід-лікарні - захворілих вдвічі більше, ніж одужалих

https://racurs.ua/ua/n161580-lviv-gotuie-novi-kovid-likarni-zahvorilyh-vdvichi-bilshe-nij-odujalyh.html

Ракурс

Ситуація з коронавірусом у Львові критична. Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 збільшується.

Мер міста Андрій Садовий звернув увагу на те, що у обласній дитячій лікарні перебуває 36 дітей. Влада мусить готувати ще одну лікарню до прийому діток.

Ситуація виглядає гіршою, ніж була минулого року в цей час. Сьогодні по обіді проведемо комісію з надзвичайних ситуацій. Будуть нові обмеження, — написав Садовий у своєму ТГ-каналі.

Тим часом 12 жовтня у Львові відбувся матч відбору на ЧС-2022. На переповненій «Арені Львів» Україна приймала Боснію та Герцоговину. Вхід на матч відбувся вперше за ковід-сертифікатами та ПЦР-тестами.

«Ракурс» повідомляв, що у Херсонській області вводять з 15 жовтня «червоний» рівень епідемічної небезпеки. У Житомирській, Сумській та Донецькій областях влада зобов’язала посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.

МОЗ пропонує розпочати в країні дострокові шкільні канікули з 18 жовтня.