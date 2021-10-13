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Ракурс
Таємничі радіосигнали зафіксували в центрі Чумацького Шляху

Таємничі радіосигнали зафіксували в центрі Чумацького Шляху

13 жов 2021, 10:01
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Таємничі радіосигнали виявили вчені з Інституту астрономії Сіднейського університету в центрі Чумацького Шляху. Сигнал то з’являється, то зникає впродовж декількох тижнів з нерегулярними інтервалами.

Джерело сигналів розташоване у центрі Чумацького Шляху. Невідомо, що саме їх спричинює. Ймовірно, це можуть бути нові космічні об'єкти, пише Daily Mail.

Радіовипромінювання — те, що ми називаємо широкосмуговим, — воно охоплює дуже широкий діапазон частот, воно не може бути згенероване штучним джерелом, — зазначила професор Тара Мерфі.

Вчені припускають, що сигнал повторюється випадковим чином, тому його не можна чітко віднести до будь-якого відомого астрономічного об'єкту. Вперше цей сигнал зафіксував австралійський телескоп Pathfinder (ASKAP) у квітні 2019 року. Pathfinder сканує небо в пошуках повторюваних джерел радіовипромінювання, що можуть бути пов’язані з пульсарами, надновими, гамма-сплесками і зоряними спалахами. Проте новий радіосигнал не відповідає жодному з відомих космічних об'єктів. Сигнал позначили як J173608.2−321635. Він виходить з боку галактичного центру.


Астрономи зауважили, що незвичайне джерело демонструвало постійне випромінювання радіосигналу впродовж кількох тижнів, але потім швидко відключилося протягом одного дня. Автори дослідження вважають, що джерелом J173608.2−321635 може бути абсолютно новий клас об'єктів.

Нагадаємо, дані, зібрані новітніми радіотелескопами, дозволили астрономам створити найбільш повний каталог радіосплесків.

Джерело: Ракурс


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