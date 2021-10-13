Таинственные радиосигналы зафиксировали в центре Млечного Пути

https://racurs.ua/n161579-tainstvennye-radiosignaly-zafiksirovali-v-centre-mlechnogo-puti.html

Ракурс

Таинственные радиосигналы обнаружили ученые из Института астрономии Сиднейского университета в центре Млечного Пути. Сигнал то появляется, то исчезает в течение нескольких недель с нерегулярными интервалами.

Источник сигналов расположен в центре Млечного Пути. Неизвестно, что именно их вызывает. Предположительно, это могут быть новые космические объекты, пишет Daily Mail.

Радиоизлучение — то, что мы называем широкополосным, — оно охватывает очень широкий диапазон частот, оно не может быть сгенерировано искусственным источником, — отметила профессор Тара Мерфи.

Ученые предполагают, что сигнал повторяется случайным образом, поэтому его нельзя четко отнести к какому-либо известному астрономическому объекту. Впервые этот сигнал зафиксировал австралийский телескоп Pathfinder (ASKAP) в апреле 2019 года. Pathfinder сканирует небо в поисках повторяющихся источников радиоизлучения, которые могут быть связаны с пульсарами, сверхновыми, гамма-всплесками и звездными вспышками. Однако новый радиосигнал не соответствует ни одному из известных космических объектов. Сигнал обозначили как J173608.2−321635. Он исходит со стороны галактического центра.

Астрономы отметили, что необычный источник демонстрировал постоянное излучение радиосигнала в течение нескольких недель, но затем быстро отключился в течение одного дня. Авторы исследования полагают, что источником J173608.2−321635 может быть совершенно новый класс объектов.

Напомним, данные, собранные новейшими радиотелескопами, позволили астрономам создать наиболее полный каталог радиовсплесков.