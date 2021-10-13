Коронавирусный прогноз Академии наук - «ковид» на максимуме в шести регионах

https://racurs.ua/n161578-koronavirusnyy-prognoz-akademii-nauk-kovid-na-maksimume-v-shesti-regionah.html

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Карантин в Украине 13 октября близок к переходу в «красный» уровень в 15 областях. Аналитики Национальной академии наук назвали регионы, где ситуация с коронавирусом является угрожающей.

Речь идет о таких регионах:

Запорожская;

Одесская,

Луганская;

Черновицкая;

Житомирская;

Харьковская области.

В НАН отталкивались от данных о доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показатели смертности.

Прогноз ученых неутешителен: в некоторых областях количество занятых коек уже превысила максимумы обоих предыдущих волн — осени 2020 года и весны 2021 года.

Ранее Национальная академия наук прогнозировала, что к концу октября количество новых случаев заболевания коронавирусом может превысить 20 тыс.

Между тем комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила красный уровень карантина в Херсонской области. Новые правиланачнут действовать с 15 октября.

13 октября в МОЗ призвали школы досрочно начать каникулы с 18 октября.