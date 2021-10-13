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Ракурс
Коронавирусный прогноз Академии наук - «ковид» на максимуме в шести регионах

Коронавирусный прогноз Академии наук — «ковид» на максимуме в шести регионах

13 окт 2021, 09:48
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Карантин в Украине 13 октября близок к переходу в «красный» уровень в 15 областях. Аналитики Национальной академии наук назвали регионы, где ситуация с коронавирусом является угрожающей.

Речь идет о таких регионах:

  • Запорожская;
  • Одесская,
  • Луганская;
  • Черновицкая;
  • Житомирская;
  • Харьковская области.

В НАН отталкивались от данных о доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показатели смертности.

Прогноз ученых неутешителен: в некоторых областях количество занятых коек уже превысила максимумы обоих предыдущих волн — осени 2020 года и весны 2021 года.

Ранее Национальная академия наук прогнозировала, что к концу октября количество новых случаев заболевания коронавирусом может превысить 20 тыс.

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 13 октября, данные - Минздрав


Между тем комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила красный уровень карантина в Херсонской области. Новые правиланачнут действовать с 15 октября.

13 октября в МОЗ призвали школы досрочно начать каникулы с 18 октября.

Источник: Ракурс


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