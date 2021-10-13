Волну коронавируса власти предлагают сбить досрочными каникулами в школах

https://racurs.ua/n161576-volnu-koronavirusa-vlasti-predlagaut-sbit-dosrochnymi-kanikulami-v-shkolah.html

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Новая мощная волна коронавируса свирепствует в Украине. 12 октября умер от осложнений 471 человек. Последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в начале апреля 2021 года — 6 апреля 481 летальный случай, это был максимум от начала пандемии.

Власть отреагировала предложением досрочно начать осенние школьные каникулы. Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обратилась в Министерство образования и науки с просьбой прислать в школьные учреждения письмо с рекомендацией перенести начало каникул на неделю раньше.

Медики предлагают школьникам идти отдыхать не 25, а 18 октября, сообщил в интервью «Радио Свобода» министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он считает, что такая мера позволит «сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс». Каникулы могут затянуться, поскольку министр «не готов ответить, сколько они продлятся».

В дальнейшем власть наблюдать за эпидситуацией и может либо рекомендовать продлить каникулы, или «примет другие решения».

Ляшко признает, что учебный процесс связан с увеличенным количеством контактов среди взрослого населения.

Обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к как минимум на 15% снижению заболеваемости уже через пять дней после принятия этого решения, — цитирует министра издание.



Коронавирусную болезнь COVID-19 прошедшие сутки, 12 октября, в Украине подтвердили у 16 тыс. 309 человек.

Источник: «Радио Свобода»