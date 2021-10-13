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Ракурс
Тайные перелеты Арахамии на самолете олигарха Фирташа показали СМИ

Тайные перелеты Арахамии на самолете олигарха Фирташа показали СМИ (ВИДЕО)

13 окт 2021, 08:57
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Давид Арахамия, глава президентской фракции «Слуга народа», дважды летал в Вену на самолете, который сдают в аренду структуры олигарха Дмитрия Фирташа. Также глава монобольшинства в Верховной Раде встречался с депутатом из пророссийской политсилы ОПЗЖ и непубличным «куратором» Запорожья от Банковой.

Об этом говорится в расследовании журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача.

16 сентября Арахамия в столичном ресторане Eshak, который СМИ связывают с российским бизнесом, в течение двух часов вел переговоры с нардепом от ОПЗЖ, миллионером Игорем Абрамовичем (близким к пидсанкцийному бизнесмену Павлу Фуксе и Виталию Хомутыннику). Абрамович ранее подписал обращение в Конституционный суд, из-за которого в Украине почти отменили антикоррупционную реформу и начался конституционный кризис.

Ни Арахамия, ни Абрамович не смогли вспомнить, что обсуждали на встрече. «Слуга» указал, что встречается с депутатами из всех фракций, кроме «Европейской солидарности».

У меня работа такая, я глава фракции, я собираю разного рода конструкции, учитывая голоса, — сказал Арахамия.

Третьим участником встречи Арахамии и Абрамовича был еще один нардеп-«слуга», член комитета по вопросам энергетики Остап Шипайло. По данным СМИ, бизнес-интересы Абрамовича связаны с энергетикой.

Глава фракции монобольшинства заявил, что не видит конфликта интересов в подобных контактах.

Также журналисты сняли неоднократные встречи Арахамии с непубличным запорожским бизнесменом Вемиром Давитяном на Банковой. СМИ называют Давитяна правой рукой Арахамии и куратором Запорожской области от Офиса президента.


Кроме этого, ранее Арахимия во время футбольного матча встречался с олигархом Игорем Коломойским.

Журналисты отметили, что Арахамия дважды летал в Вену с женой на частном самолете, который принадлежит структурам Фирташа, в период закрытого из-за пандемии COVID-19 авиасообщения с Европой. Арахамия объяснил это тем, что самолет Фирташа — «это как Uber». В Вену, где находится пророссийский олигарх, Арахамия летал якобы за медицинской помощью, о которой не хочет «рассказывать на всю страну».

Источник: Ракурс


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