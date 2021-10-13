Таємні перельоти Арахамії на літаку олігарха Фірташа показали ЗМІ

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Давид Арахамія, очільник президентської фракції «Слуга народу», двічі літав до Відня на літаку, який здають в оренду структури олігарха Дмитра Фірташа. Також глава монобільшості у Верховній Раді зустрічався з депутатом із проросійської політсили ОПЗЖ та непублічним «куратором» Запоріжжя від Банкової.

Про це йдеться в розслідуванні журналіста «Української правди» Михайла Ткача.

16 вересня Арахамія у столичному ресторані Eshak, який ЗМІ пов’язують з російським бізнесом, впродовж двох годин вів перемовини з нардепом від ОПЗЖ, мільйонером Ігорем Абрамовичем (близьким до підсанкційного бізнесмена Павла Фукса та Віталія Хомутинника). Абрамович раніше підписав звернення до Конституційного суду, через яке в Україні майже скасували антикорупційну реформу і розпочалася конституційна криза.

Ані Арахамія, ані Абрамович не змогли згадати, що обговорювали на зустрічі. «Слуга» вказав, що зустрічається з депутатами з усіх фракцій, окрім «Європейської солідарності».

У мене робота така, я глава фракції, я збираю різного роду конструкції з огляду на голоси, — сказав Арахамія.

Третім учасником зустрічі Арахамії та Абрамовича був ще один нардеп-«слуга», член комітету з питань енергетики Остап Шипайло. За даними ЗМІ, бізнес-інтереси Абрамовича пов’язані з енергетикою.

Очільник фракції монобільшості заявив, що не вбачає конфлікту інтересів у подібних контактах.

Також журналісти зняли неодноразові зустрічі Арахамії з непублічним запорізьким бізнесменом Веміром Давітяном на Банковій. ЗМІ називають Давітяна правою рукою Арахамії й куратором Запорізької області від Офісу президента.

Окрім цього, раніше Арахімія під час футбольного матчу зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським.

Журналісти зазначили, що Арахамія двічі літав до Відня з дружиною на приватному літаку, який належить структурам Фірташа, під час закритого через пандемію COVID-19 авіасполучення з Європою. Арахамія пояснив це тим, що літак Фірташа — «це як Uber». До Відня, де перебуває проросійський олігарх, Арахамія літав нібито за медичною допомогою, про яку не хоче «розповідати на всю країну».