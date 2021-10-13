“Ковід” підхопили понад 16 тис. осіб, за добу — 471 смерть

https://racurs.ua/ua/n161574-kovid-pidhopyly-ponad-16-tys-osib-za-dobu-471-smert-infografika.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 минулої доби, 12 жовтня, в Україні підтвердили у 16 тис. 309 осіб. Про це в Фейсбук в середу повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За добу 12 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 16 тис. 309 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 1 тис. 588, медпрацівників — 288), — йдеться в статистиці МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 4 тис. 901 особа;

летальних випадків — 471.

Станом на ранок 13 жовтня понад 152 тис. українців вакцинувалися проти COVID-19.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Харківській області (1526),

Одеській області (1525),

Дніпропетровській області (1344),

Запорізькій області (1048),

Києві (978).

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 2 млн 578 тис. осіб. На жаль, коронавірусна інфекція забрала життя 59 тис. 523 українців.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 7 млн 688 громадян. Загалом проведено майже 14 млн щеплень.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні — невакциновані.

Нагадаємо, за показниками смертності від COVID-19, оприлюдненими Worldometers, Україна перебуває на четвертому місці у світі і на третьому в Європі. 11 жовтня в Україні зафіксували 11 тис. 996 випадків захворювання і 352 смерті.