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13 жовтня відзначають день Михайла – історія і традиції. Фото: ukr.media

13 жовтня відзначають день Михайла — історія і традиції

12 жов 2021, 22:13
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Свято завтра, 13 жовтня, пам’яті святителя Михайла. За переказами, в кінці 10 століття константинопольський патріарх Микола II відправив Михайла, який був родом з Сирії, у Корсунь, щоб хрестити князя Володимира.

Пізніше святитель вирушив до Києва, де навертав місцевих жителів до християнської віри. Мощі святого Михайла зберігаються в Києво-Печерській лаврі.

На Русі був поширений цікавий звичай: в день Михайла спалювали солом’яні ліжка. Цьому дійству надавали містичне значення: нібито такий обряд захищав від недоброго ока. Але є і раціональне пояснення: за літо солом’яні ліжка зношувалися, а восени було достатньо соломи для створення нових.

Іменини святкують Григорій, Михайло, Петро, Олександр, Поліна, Едуард, Василь, Леонід та Олексій.


Цей день в історії:

  • 1307 — за наказом короля Філіпа IV Красивого одночасно були арештовані всі французькі тамплієри. З цієї дати походить забобон про п’ятницю 13;
  • 1582 — в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар замінено на григоріанський;
  • 1675 — нідерландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник;
  • 1792 — у Вашингтоні розпочалося будівництво Білого дому;
  • 1875 — відкрито Чернівецький університет;
  • 1884 — Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана;
  • 1894 — у Пенсильванії засновано Український народний союз;
  • 1943 — Королівство Італія оголосило війну Третьому Рейху;
  • 1948 — рада міністрів СРСР прийняла постанову про виселення сімей «бандитських і націоналістичних елементів»;
  • 1957 — в СРСР здійснено запуск першого у світі штучного супутника Землі. В 1967 Міжнародною федерацією астронавтики цю дату проголошено Днем початку космічної ери людства;
  • 1992 — на посаді прем'єр-міністра України затверджений Леонід Кучма;
  • 1996 — у Криму створено Південноукраїнський економічний союз;
  • 1998 — НАТО поставив Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косова.

Джерело: Ракурс


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