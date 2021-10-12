13 жовтня відзначають день Михайла — історія і традиціїhttps://racurs.ua/ua/n161573-13-jovtnya-vidznachaut-den-myhayla-istoriya-i-tradyciyi.htmlРакурс
Свято завтра, 13 жовтня, пам’яті святителя Михайла. За переказами, в кінці 10 століття константинопольський патріарх Микола II відправив Михайла, який був родом з Сирії, у Корсунь, щоб хрестити князя Володимира.
Пізніше святитель вирушив до Києва, де навертав місцевих жителів до християнської віри. Мощі святого Михайла зберігаються в Києво-Печерській лаврі.
На Русі був поширений цікавий звичай: в день Михайла спалювали солом’яні ліжка. Цьому дійству надавали містичне значення: нібито такий обряд захищав від недоброго ока. Але є і раціональне пояснення: за літо солом’яні ліжка зношувалися, а восени було достатньо соломи для створення нових.
Іменини святкують Григорій, Михайло, Петро, Олександр, Поліна, Едуард, Василь, Леонід та Олексій.
Цей день в історії:
- 1307 — за наказом короля Філіпа IV Красивого одночасно були арештовані всі французькі тамплієри. З цієї дати походить забобон про п’ятницю 13;
- 1582 — в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар замінено на григоріанський;
- 1675 — нідерландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник;
- 1792 — у Вашингтоні розпочалося будівництво Білого дому;
- 1875 — відкрито Чернівецький університет;
- 1884 — Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана;
- 1894 — у Пенсильванії засновано Український народний союз;
- 1943 — Королівство Італія оголосило війну Третьому Рейху;
- 1948 — рада міністрів СРСР прийняла постанову про виселення сімей «бандитських і націоналістичних елементів»;
- 1957 — в СРСР здійснено запуск першого у світі штучного супутника Землі. В 1967 Міжнародною федерацією астронавтики цю дату проголошено Днем початку космічної ери людства;
- 1992 — на посаді прем'єр-міністра України затверджений Леонід Кучма;
- 1996 — у Криму створено Південноукраїнський економічний союз;
- 1998 — НАТО поставив Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косова.