13 жовтня відзначають день Михайла – історія і традиції. Фото: ukr.media

https://racurs.ua/ua/n161573-13-jovtnya-vidznachaut-den-myhayla-istoriya-i-tradyciyi.html

Ракурс

Свято завтра, 13 жовтня, пам’яті святителя Михайла. За переказами, в кінці 10 століття константинопольський патріарх Микола II відправив Михайла, який був родом з Сирії, у Корсунь, щоб хрестити князя Володимира.

Пізніше святитель вирушив до Києва, де навертав місцевих жителів до християнської віри. Мощі святого Михайла зберігаються в Києво-Печерській лаврі.

На Русі був поширений цікавий звичай: в день Михайла спалювали солом’яні ліжка. Цьому дійству надавали містичне значення: нібито такий обряд захищав від недоброго ока. Але є і раціональне пояснення: за літо солом’яні ліжка зношувалися, а восени було достатньо соломи для створення нових.

Іменини святкують Григорій, Михайло, Петро, Олександр, Поліна, Едуард, Василь, Леонід та Олексій.

Цей день в історії: