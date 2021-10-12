13 октября отмечают день Михаила – история и традиции. Фото: ukr.media

https://racurs.ua/n161573-13-oktyabrya-otmechaut-den-mihaila-istoriya-i-tradicii.html

Ракурс

Праздник завтра, 13 октября, памяти святителя Михаила. По преданию, в конце 10 века константинопольский патриарх Николай II отправил Михаила, который был родом из Сирии, в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира.

Позже святитель отправился в Киев, где обращал местных жителей в христианскую веру. Мощи святого Михаила хранятся в Киево-Печерской лавре.

На Руси был распространен интересный обычай: в день Михаила сжигали соломенные кровати. Этому действу придавали мистическое значение: якобы такой обряд сохранял от недоброго глаза. Но есть и рациональное объяснение: за лето соломенные лежаки изнашивались, а осенью было достаточно соломы для создания новых.

Именины празднуют Григорий, Михаил, Петр, Александр, Полина, Эдуард, Василий, Леонид и Алексей.

Этот день в истории: