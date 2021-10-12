13 октября отмечают день Михаила — история и традицииhttps://racurs.ua/n161573-13-oktyabrya-otmechaut-den-mihaila-istoriya-i-tradicii.htmlРакурс
Праздник завтра, 13 октября, памяти святителя Михаила. По преданию, в конце 10 века константинопольский патриарх Николай II отправил Михаила, который был родом из Сирии, в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира.
Позже святитель отправился в Киев, где обращал местных жителей в христианскую веру. Мощи святого Михаила хранятся в Киево-Печерской лавре.
На Руси был распространен интересный обычай: в день Михаила сжигали соломенные кровати. Этому действу придавали мистическое значение: якобы такой обряд сохранял от недоброго глаза. Но есть и рациональное объяснение: за лето соломенные лежаки изнашивались, а осенью было достаточно соломы для создания новых.
Именины празднуют Григорий, Михаил, Петр, Александр, Полина, Эдуард, Василий, Леонид и Алексей.
Этот день в истории:
- 1307 — по приказу короля Филиппа IV Красивого одновременно были арестованы все французские тамплиеры. С этой даты происходит предрассудок о пятнице 13;
- 1582 — в Италии и других католических странах юлианский календарь заменен на григорианский;
- 1675 — нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы;
- 1792 — в Вашингтоне началось строительство Белого дома;
- 1875 — открыли Черновицкий университет;
- 1884 — Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана;
- 1894 — в Пенсильвании основан Украинский народный союз;
- 1943 — Королевство Италия объявило войну Третьему Рейху;
- 1948 — совет министров СССР принял постановление о выселении семей «бандитских и националистических элементов»;
- 1957 — в СССР произведён запуск первого в мире искусственного спутника Земли. В 1967 Международной федерацией астронавтики эта дата провозглашена Днем начала космической эры человечества;
- 1992 — на должность премьер-министра Украины утвержден Леонид Кучма;
- 1996 — в Крыму создан Южноукраинский экономический союз;
- 1998 — НАТО поставил Союзной республике Югославия ультиматум с требованием вывести войска из Косово.