Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 13 октября будет преобладать пасмурная, местами возможны кратковременные осадки и сильные ливни.

Погода завтра продолжит находиться под влиянием холодного циклона, поэтому в части регионов пройдут дожди. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 13 октября будет пасмурной, с обеда и до позднего вечера обещают дождь. Ночью температуру воздуха прогнозируют 4−6° тепла, а днем ожидается 7−8° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−7 м/с.

Погода в Харькове в среду прогнозируется с переменной облачностью, также ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров ночью опустятся до 9−12° тепла, а днем поднимутся до 13−16° с отметкой плюс. Скорость ветра прогнозируют 2−10 м/с.

Погодные условия в Одессе на ближайшие сутки принесут сильные ливни. Столбики термометров ночью покажут 9−11° тепла, а днем обещают 10−11° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 4−15 м/с.

Погода во Львове завтра может принести кратковременные дожди, но будет преобладать облачность. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 4−6° тепла, а днем обещают 6−9° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 1−7 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 13 октября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 12 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах падал снег, было облачно и наблюдался туман. Столбики термометров показывали 1° мороза.